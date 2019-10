Die renommierte Fachzeitschrift „Musical America“ hat am 15. Oktober die Salzburger Festspiele als „Festival of the Year“ ausgezeichnet. Die hoch angesehenen „Musical America Awards“ werden zum 59. Mal vergeben. Die Preisverleihung findet Anfang Dezember in der Carnegie Hall in New York in Anwesenheit von Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler und Intendant Markus Hinterhäuser statt.