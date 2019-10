Nach der kalten Dusche für die Regierungspartei von Viktor Orban bei den landesweiten Lokalwahlen in Ungarn gibt es offenbar erste Anzeichen einer „Meuterei“ innerhalb der rechtsnationalen Fidesz. In der Vergangenheit waren kaum Informationen über die inneren Angelegenheiten der Partei an die Öffentlichkeit gedrungen. Vor allem jene Fidesz-Bürgermeister, die ihre Ämter an die Opposition verloren hatten, dürften die treibenden Kräfte sein, wie mehrere ungarische Medien berichten. Verantwortlich für ihre Niederlagen machen die bisherigen Amtsträger nämlich auch die Parteiführung.