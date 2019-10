Seine daheim in Wien gebliebene Ehefrau hatte den Gatten am Dienstagabend telefonisch in Vorderstoder nicht erreichen können und sich Sorgen gemacht. Sie bat daher eine Nachbarin, beim Wochenendhaus nachzusehen. Die Frau und ihr 17-jähriger Sohn machten dort gegen 20.15 Uhr eine traurige Entdeckung: In einem kleinen Bach fanden sie den 78-Jährigen, für den aber jede Hilfe zu spät kam – er war ertrunken.