Für die Untersuchung haben die Wissenschaftler 2000 Amerikaner über den Gebrauch ihres Handys im Schlafzimmer befragt. Eines wurde dabei deutlich klar: Das Handy ist und bleibt immer in der Nähe: 93 Prozent aller Studienteilnehmer gaben an, dass sie ihr Handy stets in Reichweite vom Bett liegen haben. Für die übrigen sieben Prozent ist sogar das noch zu weit weg: Sie legen ihr Handy über Nacht unter dem Kopfpolster.