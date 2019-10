„O-I-S“, so lautet die neue Wunderwaffe gegen den Krebs. Doch das Kürzel meint nicht ein neues Gerät oder eine bahnbrechende Behandlung, sondern bessere Kommunikation und gesichertes Wissen. Das digitale Onkologie-Informationssystem für Patienten soll nämlich in Zukunft ein lückenloses Behandlungsnetz im Kampf gegen die heimtückische Krankheit liefern. Dabei fließen alle Daten und Untersuchungsergebnisse der Betroffenen in eine Datenbank und können von den jeweiligen Medizin-Experten in allen Spitälern des Landes abgerufen werden. In Teamarbeit wird dann an einer zielgerichteten und personalisierten Behandlung gearbeitet. Bei prognostizierten 7500 neuen Patienten pro Jahr wird dies auch dringend notwendig sein.