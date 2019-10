Gehört zu den „schlimmsten“ Mitarbeitern

So erging es jetzt auch einer jungen Niederösterreicherin. Weil sie insgesamt zwei Wochen fehlte, wurde sie hinausgeschmissen. Und das Kündigungsschreiben hatte es in sich. Darin warf man der Stewardess vor, wegen ihrer Abwesenheiten zu den „schlimmsten“ Mitarbeitern überhaupt zu gehören. Ihr wurde auch vorgehalten, nur „bei zufälligen Besuchen“ am Dienstort überhaupt zu arbeiten und dadurch „den Betrieb zu stören“.