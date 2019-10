Smartphone-Apps sollen Smartphone-Sucht bekämpfen

Die Suchtspirale am Smartphone zieht die Nutzer oft unbewusst in ihren Bann. Langsam entsteht aber - auch bei jungen Nutzern - eine Gegenbewegung, hierzulande fühlt sich beispielsweise mittlerweile die Mehrheit der Jugendlichen genervt, wenn ihre Freunde bei persönlichen Treffen dauernd in ihre Handys starrt. Manch einer bemüht sich deshalb, bewusst weniger ins Smartphone zu schauen. Und die Hersteller bieten hier seit einigen Monaten sogar Unterstützung in Form von Anwendungen, die messen, wie viel Zeit mit Smartphone und Apps verbracht wird. Auch Zeitlimits lassen sich am Smartphone mittlerweile einstellen, um die App-Nutzung zu begrenzen.