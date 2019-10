FIS-Rennleiter Walter Hofer hat eine Mitschuld des Internationalen Skiverbandes FIS an der Häufung von Kreuzbandverletzungen bei Skispringern bei der Landung eingeräumt! „Daran sind wir nicht ganz unschuldig“, sagte der 64-jährige Kärntner am Mittwoch beim Forum Nordicum der nordischen Wintersportjournalisten in Antholz.