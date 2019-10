„In der Eröffnungswoche passiert nichts anderes wie in jeder anderen Woche auch - es sind Vorstellungen. Der 17. Oktober ist ein besonderer Tag, der nennt sich Premiere, wo ganz liebe Freunde, die sich nie eine Karte kaufen würden, kommen, weil es nachher gratis ein Buffet gibt“, scherzt Michael Niavarani, als wir ihn im Simpl treffen. „Nein, es ist so, dass es natürlich eine Freude ist, wenn Freunde kommen. Die erste Vorstellung ist wie die Geburt, und die Premiere ist ein bissl so wie die Taufe.“