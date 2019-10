Inmitten einer Million Swarovski-Kristalle! Das Kristallschiff der Donauschifffahrt Wurm & Noé liegt in seinem Winterquartier in Linz vor Anker. Den Auftakt der Themenreihe bildet die romantische „Kristallzauber“-Abendschifffahrt am Samstag, dem 2. November. Während man das Galabuffet genießt, wird man mit Live-Musik verwöhnt. Unter allen Teilnehmern werden 3x2 Tickets für dieses besondere Erlebnis verlost. Weitere Infos zu den Themenfahrten unter: donauschifffahrt.eu.