Die Hälfte der Österreicher mag Halloween nicht

Halloween spaltet in Österreich die Gemüter. „Der Brauch macht Spaß“, freuen sich 27 Prozent. Mehr als die Hälfte der Befragten wiederum findet: „Diese irisch/amerikanische Sitte hätten wir nun wirklich nicht in Österreich gebraucht“. Gut vier von zehn stehen dem Trend in all seinen Facetten eher negativ gegenüber. Der typische Halloween-Muffel ist dabei männlich, fällt in die Altersgruppe 50 plus und lebt in Vorarlberg oder Tirol. Die größten Fans sind mit Abstand in Wien und unter den 14- bis 29-Jährigen zu finden.