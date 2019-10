„Krone“:Euer Bandname an sich ist schon ziemlich interessant. Der „Chastity Belt“ ist ein Gerät, das Sex und Masturbation unmöglich machen soll. Wie kommt man auf die Idee, seine Band so zu nennen?

Julia Shapiro:(lacht) Ehrlich gesagt haben wir niemals darüber nachgedacht, wie es auch Masturbation verhindern soll, aber du hast natürlich Recht. Was für ein Augenöffner. (lacht) Es war eine durchzechte Nacht, in der Lydia und ich sehr viel Spaß hatten.

Lydia Lund: War das die Nacht, in der wir in diese eine Messe eingebrochen sind? Wo wir so Schilder und Schwerter mitgenommen haben.

Shapiro: Wirklich? Daran kann ich mich nicht erinnern. (lacht) Der Gürtel war ein mittelalterliches Folterinstrument und Dinge aus dem Mittelalter haben uns immer schon fasziniert. Der Name war schon vor der Band da. Es war quasi ein Post-Punk-Statement und wir hätten auch nie gedacht, dass wir damit so weit kommen würden. (lacht) Mittlerweile denkt man vielleicht schon eher an diese Band als an das Gerät selbst. Das klingt so, als wären wir extrem scharf auf Aufmerksamkeit.