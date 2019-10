Innenminister Wolfgang Peschorn will laut einem Medienbericht in der Frage der Abschiebungen für Asylwerber in Lehre erneut Gespräche führen. Demnach werde er einer Einladung von NEOS-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper nachkommen und diese am 29. Oktober treffen. Scharfe Kritik daran kam vom geschäftsführenden FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.