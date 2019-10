NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger hat am Mittwoch ihr Sondierungsteam für die Gespräche mit der ÖVP vorgestellt. Angesichts des vom Finanzministerium für 2020 erwarteten Budgetdefizits forderte sie vor Journalisten einen „Kassasturz“. Meinl-Reisinger fürchtet um den Spielraum für Steuersenkungen und plädiert für einen „konjunkturellen Stimulus“, um der Wirtschaftsflaute entgegenzuwirken. Beim „Sondierungsgespräch“ mit der ÖVP am Freitagnachmittag wird Meinl-Reisinger von ihren Stellvertretern in Partei und Klub, Sepp Schellhorn und Niki Scherak, begleitet, sowie von Generalsekretär Nick Donig und Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik. Außerdem ist die Salzburger Landesrätin Eva Klambauer dabei, die dort in einer „Dirndl-Koalition“ mit ÖVP und Grünen regiert.