Inzwischen haben Pauli und ich unseren Dolomiten-Gipfel erreicht, den 2477 Meter hohen Sasso di Stria, zu Deutsch Hexenstein. „Sind die Berge hier nicht wunderschön?“, gerät Pauli prompt ins Schwärmen. So oft schon stand er hoch oben auf bekannten Dolomitengrößen wie den Drei Zinnen, dem Langkofel oder dem Cristallo, doch die Faszination für diese Berglandschaft ist immer gleich geblieben. „Die Landschaft ist so einzigartig, so vertikal und dieser Kontrast zwischen grünen Almen, weißen Felswänden und dem blauen Himmel so wunderbar!“