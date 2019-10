Planungen zu einem Rennen in Miami laufen bereits seit mehreren Jahren. Ursprünglich sollte es nach ersten Wünschen bereits in diesem Jahr einen Grand Prix im Bundesstaat Florida geben. Zunächst wurde dabei ein Kurs in der Innenstadt mit Passagen direkt an der Küste favorisiert, dieses Vorhaben scheiterte jedoch am Einspruch der Stadt. Nun wurde eine Strecke rund um die Heimspielstätte des American-Football-Clubs Miami Dolphins konzipiert, in der 2020 erstmals der Super Bowl ausgetragen wird. Stadionchef Tom Garfinkel veröffentliche erste Fotos der neuen Anlagen auf seinem Twitter-Account.