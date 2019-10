Diese Lieferung war lebensgefährlich: Anstatt eines eingegossenen toten Skorpions hat ein Bub in Deutschland im Internet ein hochgiftiges und lebendes Exemplar bestellt. Das Tier, dessen Haltung in Bayern zudem verboten ist, „verfügt über eines der stärksten Gifte überhaupt“, teilte eine Auffangstation für Reptilien in München am Mittwoch mit.