Es geschah am Sonntag gegen 22 Uhr: Ein Salzburger (16) war in Nonntal unterwegs. Dann attackierten ihn die zwei Täter, schlugen ihm mit den Fäusten ins Gesicht und verletzten ihn. Das Duo wollte dem Jugendlichen das Handy klauen. Der konnte sein Smartphone aber festhalten. Die Täter gaben sich schließlich mit der Geldtasche des Salzburgers zufrieden und flüchteten mit einem geringen Geldbetrag in Richtung des Naturwissenshcaftlichen Insitutus der Universität Salzburg. Eine Fahndung verlief zunächst negativ. Jetzt hatte die Polizei Erfolg.