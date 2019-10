Der Schockzustand in der 1000-Seelen-Gemeinde Leopoldschlag (Oberösterreich) hält weiter an. Am Montag versuchte Jamal Ali. A. (33) erst, Flüchtlingsbetreuer David H. die Kehle durchzuschneiden - sechs Bewohner eilten ihm zu Hilfe, retteten ihn vorerst. Danach tötete er einen Bauern (63) mit sechs Messerstichen in die Brust.