Was nach der Nationalratswahl die Verteilung der Plätze im Sitzungssaal angeht, wird die ÖVP den meisten Raum in Reihe eins erhalten, nämlich sechs oder sieben Plätze. Das hängt davon ab, ob Philippa Strache ihr Mandat annimmt. Ist das der Fall, wird sie unabhängige Abgeordnete, und der Volkspartei stehen sieben Plätze zu. Verzichtet Strache und kommt so ein Freiheitlicher zum Zug, erhält die FPÖ einen dritten Platz in Reihe eins und die ÖVP muss sich mit sechs begnügen.