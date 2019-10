Erstmals seit 86 Jahren steht ein Team aus der US-Hauptstadt Washington in den World Series, der Finalserie im Major League Baseball (MLB) in Nordamerika. Die Washington Nationals feierten am Dienstagabend einen 7:4-Heimsieg über die St. Louis Cardinals und setzten sich damit in der „best of seven“-Serie schnellstmöglich mit 4:0 durch.