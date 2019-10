Sie ist ein Stück österreichische Filmgeschichte - Ernst Marischkas Hommage an Kaiserin Elisabeth mit der zauberhaften jungen Romy Schneider. Dieser Film, der über Generationen hinweg die Herzen verzaubert hat, wird nun auf eine ganz besondere Art und Weise ins Rampenlicht gerückt - so opulent, wie es einer Kaiserin gebührt. In der Wiener Stadthalle wird er von einem großen Symphonieorchester begleitet, dass die unvergessliche Filmmusik live erklingen lässt. So hat man unsere „Sissi“ noch nie erlebt.