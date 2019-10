Natürlich war mir klar, dass weder ich noch mein Leben perfekt waren. Aber wer war das schon? Natürlich kam es vor, dass ich Menschen in meiner Umgebung, vornehmlich meine Eltern, unwillentlich kränkte. Oder dass ich dann und wann über die Stränge schlug. Aber wenn ich hin und wieder gegen Gebote oder Regeln verstoßen hatte, dann fielen mir mindestens zehn gute Gründe ein, warum das schon o. k. war. Alles in allem fühlte ich mich damals also ziemlich „unschuldig“. Heute weiß ich, dass sich Schuld oft anders anfühlt, als man denkt. Sie hat so viele Gesichter. Sie schleicht sich ein – gerade in der Selbstgerechtigkeit. Sie zeigt sich mitunter dort, wo wir sie nicht erwarten. Und manchmal entsteht Schuld nicht durch das, was wir tun, sondern gerade durch das, was wir nicht tun.