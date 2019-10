Ein Mountainbiker ist am Dienstagnachmittag am Muttersberg bei Bludenz in Vorarlberg tödlich verunglückt. Da der Mann von einer Tour nicht zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion eingeleitet. Der 44-Jährige wurde am späten Abend gefunden. Er dürfte 140 Meter weit abgestürzt sein und sich dabei tödliche Kopfverletzungen zugezogen haben.