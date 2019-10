Los geht’s am 18. November mit dem Hinflug von Wien nach Riga. Dort steigen die Gewinner - so wie Marko Arnautovic und seine Kollegen - für zwei Nächte im Fünf-Sterne-Hotel Grand Kempinski ab. Anschließend feuern Sie unsere Nationalmannschaft live am Dienstag, 19. November 2019, 21.45 Uhr (Lokalzeit) im Stadion an. Am Mittwoch, 20. November 2019 treten Sie mit der Mannschaft wieder den Heimflug an.