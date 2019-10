Er wollte ihn ursprünglich nicht treffen, doch nun hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan doch seine Bereitschaft bekundet, US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo bei deren Besuch in Ankara am Donnerstag zu Gesprächen über die Offensive in Nordsyrien zu treffen. Grund dürfte dem Vernehmen nach eine radikale Maßnahme des Pentagon gewesen sein: Die türkische Regierung als Mitglied der Anti-IS-Koalition wurde von den USA vom Informationsfluss der Allianz abgeschnitten. Es gab laut einem Medienbericht Befürchtungen, dass Erdogan die Daten für seine Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) nützt.