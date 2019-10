Wie lautet der Plan B, sollte es mit dem Zuschlag nicht klappen?

Johanna Mikl-Leitner: Wir hoffen natürlich nicht, dass ein Plan B notwendig ist. Trotzdem würden wir auch ohne Zuschlag vieles von dem umsetzen, was in den letzten beiden Jahren bereits mit viel Energie und Herzblut entwickelt wurde. Die Renovierung und Adaptierung der ehemaligen Synagoge, die Neugestaltung des Domplatzes et cetera. Darüber hinaus würden wir im Jahr 2024 statt einer Landesausstellung einen großen Landeskulturschwerpunkt in St. Pölten setzen, mit einem von Stadt und Land finanzierten Betriebs- und Programmbudget von rund 16 Millionen Euro.