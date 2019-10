Goldener Herbst umrahmt „Finale“

Am Montagnachmittag schlägt das ORF-Team rund um Regisseurin Elisabeth Eisner in Mariahof (Bezirk Murau) noch einmal seine Zelte auf. Die Schluss-Sequenz für Folge Nummer 199 mit dem Titel „Der Weg zum Herzen - vom Naturpark zum Erzberg“ (Ausstrahlung am Allerheiligentag um 20.15 Uhr in ORF 2) wird gedreht. Das Wetter ist - wie könnte es beim „Klingenden Österreich“ auch anders sein - wie bestellt: tiefblauer Himmel, 22 Grad.