Google hat mit dem Pixel 4 eine neue Generation seiner hauseigenen Smartphone-Oberklasse präsentiert. Wie die Konkurrenz in Form von Apple, Huawei oder Samsung bringt auch Google mehrere Modelle auf den Markt - ein Pixel 4 und ein etwas größeres Pixel 4 XL. Was genau in den neuen Google-Smartphones steckt, erfahren Sie hier.