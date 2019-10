Seit Oktober steht in Niederösterreichs größter Stadt nur ein Kassen-Kinderarzt in „Vollzeit“ zur Verfügung. Das wird vorerst auch so bleiben, denn: Für die ausgeschriebene Stelle in St. Pölten sind noch keine Bewerbungen eingelangt. In den Ordinationen, aber auch bei der Krankenkasse läuten deshalb schon die Alarmglocken.