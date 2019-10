Alle 50 Minuten stirbt in Österreich ein Mensch an den Folgen des Diabetes! Das sind heutzutage rund 10.000 Personen pro Jahr. Die meisten dieser Todesfälle kann man auf die Folgen des „Zuckers“, nämlich Herzinfarkt und Schlaganfall, zurückführen. Man sieht: Die Zuckerkrankheit hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einer regelrechten Volksseuche entwickelt, sodass mittlerweile über 10 Prozent der Österreicher, also etwa 600.000 Menschen, daran erkrankt sind! Die allermeisten an Typ-2-Diabetes. Zum Vergleich: 1989 waren es nur 3,5 Prozent. Es handelt sich hier um eine 2,5- bis 3-fache Steigerung. Das zeigt sich natürlich auch in den steigenden Gesundheitskosten. In Mitteleuropa betrug die Erhöhung der Ausgaben für Diabetiker seit dem Jahr 2000 (inflationsbereinigt) 28 Prozent.