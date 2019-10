Herbert Kickl, unter Türkis-Blau umstrittener Chef des Innenministeriums, hat - wie auch schon FPÖ-Chef Norbert Hofer - einmal mehr betont, dass die Freiheitlichen im Fall von Koalitionsverhandlungen auf das Innenministerium bestehen würden. Es sei für ihn „unvorstellbar“, dass das Ressort an die Volkspartei gehe, und einen Unabhängigen für das Amt müsse man ihm „erst einmal zeigen“: „Den gibt es nicht“, so der frühere Innenminister vor der Präsidialsitzung des Nationalrats am Mittwoch. Auch Hofer hatte am Dienstag erklärt, es sei „extrem wichtig“, dass „dieses Ministerium von einem Rechtspolitiker geführt wird“.