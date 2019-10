Muttern is weg! Die alte Dame der gestressten TV-Moderatorin Lisa Wartberg (Heike Makatsch) hat trotz sturzbedingter Amnesie ein konkretes Traumziel: New York - wo sie noch niemals war. Die hektische Suche nach der reisewütigen Seniorin auf einem just in See stechenden Luxusliner lässt Lisa und Maskenbildner Fred (Michael Ostrowski) zu blinden Passagieren wider Willen werden ...