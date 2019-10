Mit „Ich war noch niemals in New York“ kommt nach Langem wieder einmal eine Musical-Premiere ins Kino: Für Lisa Wartberg (Heike Makatsch), Fernsehmoderatorin und Single, steht ihre Show an erster Stelle. Doch dann verliert ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) nach einem Unfall ihr Gedächtnis, kommt ins Krankenhaus und kann sich nur noch an eines erinnern: Sie war noch niemals in New York! Kurz entschlossen flieht Maria und schmuggelt sich als blinder Passagier an Bord eines Luxus-Dampfers. Gemeinsam mit ihrem Maskenbildner Fred (Michael Ostrowski) macht sich Lisa auf die Suche nach ihrer Mutter und spürt sie tatsächlich auf der MS Maximiliane auf. Doch bevor die beiden Maria wieder von Bord bringen können, legt der Ozeandampfer ab und die drei finden sich auf einer unfreiwilligen Reise über den Atlantik wieder.