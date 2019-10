Abrechnung in Dankesrede

Stanisic, der am Montag mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden war, rechnete in seiner Dankesrede beinhart mit Handke ab. „Ich hatte das Glück, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat“, sagte der 1978 im bosnischen Visegrad geborene und heute in Hamburg lebende 41-jährige Autor. Er könne nicht nachvollziehen, „dass man sich die Wirklichkeit, mit der man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur Lüge besteht“.