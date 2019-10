Kommt Türkis-Grün, spielt das der FPÖ in die Hände

Denn: Kommt Türkis-Grün - und das ist laut aktuellem Stand die wahrscheinlichste Variante -, spielt das vor allem der derzeit angeschlagenen FPÖ in die Hände. Jene blauen Überläufer, die vor allem nach dem Spesenskandal und aufgrund der inhaltlichen Überschneidungen bei den gerade geschlagenen Wahlen in den türkisen Hafen fanden, wären höchstwahrscheinlich mit einer grünen Koalitionsbeteiligung nicht besonders glücklich - und in der Folge auch recht rasch wieder bei ihrer politischen Heimat, der FPÖ. Allerspätestens bei der nächsten Wahl.