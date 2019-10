Kalter Krieg? Langweilig. Am 4. Februar 2020 beginnt der Krieg der Untoten. Dann nämlich veröffentlicht Entwickler Rebellion seinen Koop-Shooter „Zombie Army 4: Dead War“ für den PC, PS4 und Xbox One. Das Spin-off zur „Sniper Elite“-Reihe entführt bis zu vier Gamer in die vom „Tod durchströmten Kanäle Venedigs“ oder einen „kroatischen Zombie-Zoo“, wie die Macher versprechen.