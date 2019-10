In den Umfragen zum Bewerberfeld bei den Demokraten war Sanders zuletzt deutlich hinter die Senatorin Elizabeth Warren und den früheren Vizepräsidenten Joe Biden zurückgefallen. Dem 78-Jährigen waren nach seinem Herzinfarkt zwei Stents eingesetzt worden, um die verstopften Arterien offen zu halten. Nach dem Eingriff legte er eine Pause in seinem Wahlkampf ein, die er nun mit seiner Teilnahme an der Fernsehdebatte beendete. Er ist einer von zwölf Demokraten, die alle gegen Präsident Donald Trump antreten wollen.