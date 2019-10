Die Häufung der Todesfälle am Dienstag führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr, der bis Mittwochfrüh andauerte. Ein 58-Jähriger war am Firmengelände tot zusammengebrochen, die Leiche eines anderen Mitarbeiters (45) wurde in einem Transportfahrzeug entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Gift im Spiel sein könnte, wurde der Betrieb in Haldensleben stillgelegt.