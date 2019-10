Verkehrsteilnehmern, die am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr auf der Autobahn A8 in Richtung München unterwegs waren, kam zwischen der Anschlussstelle Piding und dem Grenzübergang Walserberg ein Geisterfahrer entgegen. Eine 82-jährige Salzburgerin hatte die Orientierung verloren und war an der Anschlussstelle Piding auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Salzburg aufgefahren.