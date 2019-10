„Wir haben den Fehler gemacht zu glauben, dass wir gegen England so spielen können wie gegen die anderen Gruppengegner, haben aber überhaupt keinen Zugriff bekommen“, so der Teamchef. Und das spiegelte sich im Ergebnis. 1:5 - eine deutliche Abfuhr. Den Ehrentreffer für Österreich hatte Christoph Baumgartner in der 66. Minute per Kopf erzielt.