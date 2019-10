Nachdem in den Niederlanden eine siebenköpfige Familie entdeckt wurde, die neun Jahre isoliert in einem Keller auf einem Bauernhof gewohnt hatte, ist das internationale Medienecho groß. Bei einem 58-jährigen Mann, den die Polizei verhaftete, handelt es sich um einen Wiener namens Josef - das weckt auch in der ausländischen Presse Erinnerungen an den Fall von Josef F., der im Amstetten seine Tochter und die gemeinsamen Kinder in seinem Keller gefangen hielt. Auch derbe Scherze kursieren bereits in sozialen Medien.