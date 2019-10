Drei Tage nach dem 1:0 über Albanien präsentierten sich die türkischen Fußballer beim 1:1 in Frankreich als die Unbelehrbaren: Erneut versammelte sich das Team nach dem erzielten Tor (Ayhan traf in der 82. Minute zum 1:1) vor der Fankurve zum militärischen Gruß, unterstützte damit jene Streitkräfte, die am Einsatz gegen die Kurden in Nordsyrien beteiligt sind.