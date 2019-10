Das Drama in den Niederlanden weckt Erinnerungen an vermeintlich ähnliche Fälle aus der Vergangenheit. Vor allem der „Österreich-Bezug“ regt auf - massenhaft und zum Teil geradezu euphorisch wird in sozialen Medien (aber auch in Tageszeitungen) an die Fälle Josef F. in Amstetten oder an die Entführung von Natascha Kampusch erinnert. An zwei Verbrechen in Österreich, die die Welt erschütterten.