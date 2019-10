Der Russe erlebt einen Höhenflug, wie ihn in den letzten Jahren eben nur die „Großen Drei“ und Andy Murray vollbrachten. Drei seiner vier letzten Turniere gewann der 23-Jährige, darunter zwei Masters, dabei schlug er in Cincinnati auch Djokovic. Er siegte in 21 seiner letzten 22 Matches, nur im US-Open-Finale setzte es eine knappe Fünf-Satz-Niederlage gegen Nadal.