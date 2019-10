Wer meint, das Publikum begeistern zu können, soll sich der Herausforderung stellen. Also Stimmen ölen, denn am 18. Oktober findet das Casting, am 19. das Finale statt. Dort winken dann Preise für die besten Stimmen! Was aber noch wichtiger ist? Anja Glüsing Ernst Hofbauer sind sich einig: „Wir wollen, dass alle Spaß haben; dass es allen Freude macht.“



Anmeldungen unter: info@gesangsstudio-klagenfurt.at