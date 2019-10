Die Kärntner Polizei geht in die Luft: Seit heuer stehen den Ermittlern zwei Drohnen zur Verfügung. Acht Polizisten können diese „Flugroboter“ steuern, die bei Unfällen, Fahndungen, aber auch bei Ermittlungen am Tatort eingesetzt werden. So kommt man viel rascher an wichtige Übersichtsbilder und Hinweise.