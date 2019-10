Jetzt will es der Chef der 2014 gegründeten Lasker Cross-Media GmbH mit Sitz in Puch so richtig wissen: Er und seine sieben Mitarbeiter setzen auf Digitales: „Gerade auf Kurz- und Mittelstreckenflügen ist das Smartphone die einzige Möglichkeit, um Filme oder auch Spiele zu nutzen – wir bieten den Airlines dafür maßgeschneiderte Plattformen an. Wir haben beispielsweise einen Kochkanal mit Tim Mälzer im Angebot. Oder auch Spiele, mit denen die Passagiere am Flug gegeneinander spielen können“, erzählt Haagen.