Asylantrag in erster Instanz abgelehnt

Nach Österreich gelangt war Jamal A. am 11. Juli 2015, und zwar „schlepperunterstützt“, so der Landespolizeidirektor. Kurz darauf hatte der Mann einen Asylantrag gestellt, am 21. August 2015 kam er in das Quartier nach Wullowitz. Dort blieb er bis zum Juni 2017. Dann bekam er vom Betreuer, dem Roten Kreuz, eine Privatverzugsbewilligung - er durfte also in eine eigene Wohnung einziehen. Seit dem 26. Juni 2018 ist sein in erster Instanz abgelehnter Asylantrag beim Bundesverwaltungsgericht anhängig.