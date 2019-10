Für die Speed-Damen heißt es Geduld bewahren. Denn die erste Abfahrt steigt heuer eine Woche später als sonst – am 6. Dezember in Lake Louise. „Wir brechen somit erst am 20. November nach Nordamerika auf“, meinte Mirjam Puchner, Salzburgs einzige Damen-Siegerin der Vorsaison. Die 27-Jährige gewann beim Weltcupfinale im März in Soldeu die Abfahrt – und sorgte nach ihrer Nicht-Nominierung für die WM in Åre damit für eine große Überraschung.